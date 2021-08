Neue Schleibrücke in Lindaunis : Neubau ruht bis November – Fertigstellung verzögert sich um weitere zwei Jahre

Die Bauarbeiten an der neuen Schleibrücke in Lindaunis bleiben vorerst unterbrochen. Sie würden die Funktionsfähigkeit der alten Brücke gefährden.

Boren | Die seit Anfang Juni unterbrochenen Arbeiten an dem Neubau der Brücke Lindaunis können erst im November fortgeführt werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Der Grund ist ein Vorfall am 7. Juni, als bei Rammarbeiten die alte Brücke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Inzwischen ist sie zwar wiederhergestellt, um aber den Betrieb in den Sommermonaten sicherz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.