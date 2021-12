Millionen-Förderung in Aussicht : Neubau auf dem „B-Platz“: Gemeinde Kropp gibt grünes Licht für Mehrzweckhalle

Neben dem Stadion soll eine neue Mehrzweckhalle mit Dreifeldsporthalle, Kraftraum sowie einem Veranstaltungs-Bereich entstehen. Die Gemeinde Kropp will eine Teilförderung in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro beantragen.

Kropp | Kropp soll eine neue Mehrzweckhalle mit einer Dreifeldsporthalle, einem Kraftraum sowie einem Veranstaltungsbereich bekommen. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Als Standort ist der sogenannte „B-Platz“ neben dem Station in der Norderstraße vorgesehen. Weiterlesen: Baugebiet „Am Möhlensoll“...

