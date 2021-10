Naturpark Schlei : Ein Wächter für die Region – wie ein Ranger die Natur beschützen soll

Die Verantwortlichen des Naturparks Schlei wollen im nächstem Jahr einen Ranger einstellen, der die Fragen von Besuchern beantworten und, wo es erforderlich ist, auch für Ordnung sorgt.

Schleswig | Bei der touristischen Vermarktung der Schlei-Region setzen die Verantwortlichen auf die Naturidylle – und das kommt gerade in Zeiten von Corona sehr gut an. Die Gäste kommen in Scharen an die Schlei. Der große Erfolg birgt aber auch Probleme. Immer mehr Menschen besuchen auch in besonders schützenswerte Naturareale – zu Lande aber auch vom Wasser aus....

