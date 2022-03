Krieg in der Ukraine : Nato-Streitkräfte: Jageler Tornados sind erste Einsätze über der Ostsee geflogen

Um die Nordflanke der Nato zu unterstützen, ist das Jageler Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ bereits mit Aufklärungsflügen über der Ostsee im Einsatz.

Jagel/Schleswig | Bereits am 1. März hatte die deutsche Nato-Delegation auf Twitter mitgeteilt, dass Tornados des Jageler Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ Aufklärungsflüge über der Ostsee starten sollten – als Reaktion der Nato auf die Eskalation des durch Russland begonnenen Krieges in der Ukraine. Weitere Informationen waren seither weder vom Geschwader selbst no...

