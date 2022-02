Wirtschaft in Schleswig-Flensburg : Nahe der A7: Erschließung von Schubys neuem Gewerbegebiet hat begonnen

Am Weideweg in Schuby entsteht direkt an der B201 und nahe der A7 auf knapp 4,5 Hektar ein neues Gewerbegebiet. Es gibt bereits Interessenten, und die Bewerbungsfrist läuft auch schon.

Schuby | Das neue Gewerbegebiet B3 am Weideweg in Schuby bietet auf gut 4,5 Hektar Fläche Platz für Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen. Das Angebot zur Ansiedlung auf der neuen Gewerbefläche richte sich vor allem an das Handwerk und an mittelständische Betriebe aus der Region, erklärt Schubys Bürgermeisterin Petra Schulze. Lesen Sie auch: Gr...

