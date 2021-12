Feuerwehreinsatz in Schleswig : Nach Kabelbrand: VR-Bank-Passage muss evakuiert werden

Die Schleswiger Feuerwehr rückte mit 30 Kameraden an. Während der Löscharbeiten musste auch eine Arztpraxis vollständig geräumt werden.

Schleswig | Große Aufregung am Mittwochvormittag im Schleswiger Stadtweg: Gegen 11.30 Uhr rückten plötzlich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Ladenstraße an. Aus der VR-Bank-Passage stieg zu diesem Zeitpunkt starker Rauch hervor, der Feueralarm schrillte. Verschmorte Isolierung sorgt für starken Rauch Laut Schleswigs Wehrführer Sönke Schloßmacher...

