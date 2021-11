2G und Einlasskontrolle : Nach Corona-Pause: So lief die Eröffnung des Schleswiger Weihnachtsmarkts 2021

In Schleswig ist am Montagabend auf dem Capitolplatz der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Ausschließlich Geimpfte und Genesene können ihn betreten. So war die Eröffnung in Schleswig.

Schleswig | Der Glühwein schmeckt offenbar. Genussvoll nippt eine Frau an ihrer Tasse. Ihr Blick schweift einmal kurz über den Weihnachtsmarkt auf dem Capitolplatz in Schleswig. Nach einem Jahr Pause war es am 22. November wieder so weit. Ab 11 Uhr konnten Geimpfte und Genesene den Weihnachtsmarkt besuchen. Weiterlesen: Schleswiger Weihnachtsmarkt 2021 setzt j...

