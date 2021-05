Disco in Schleswig : Nach Corona-Lockerungen: Gibt es Hoffnung für das Ela-Ela?

Veranstaltungen im Innenraum dürfen schon bald wieder stattfinden. Dem Discobesuch stehen jedoch noch andere Auflagen im Weg.

Schleswig | Kay-Uwe Dammann hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, blickt der Realität aber auch ins Auge: „Wir sind bereit für die Wiedereröffnung. Aber aktuell habe ich keine Hoffnung, dass das schon bald der Fall sein wird.“ Auch wenn Veranstaltungen im Innenbereich bald wieder möglich sind – „eine Party in einer Disco ist es nicht“, so der Geschäftsführe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.