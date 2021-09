Schleswig: Gewerbeverein St. Jürgen : Nach 18 Jahren: Wolfgang Harm gibt Vorsitz der „Drachentöter“ ab

Mit Julia Claußen und Martin Felske übernimmt erstmals eine Doppelspitze die Führung des Vereins – der immer mehr Mitglieder für sich gewinnt.

Schleswig | „Quick and dirty“: So lautete in den vergangenen 18 Jahren stets das Motto, wenn der Gewerbeverein St. Jürgen zu seiner Jahreshauptversammlung einlud. Denn dem Vorsitzenden Wolfgang Harm war es immer wichtig, die Regularien „schnell und schmutzig“ hinter sich zu bringen, damit man möglichst bald zum gemütlichen Teil des Abends überwechseln konnte. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.