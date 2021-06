Naturschützer mit neuer Führung : Nabu Schleswig hat eine neue Vorsitzende

Dörte Wedekind ist die neue Vorsitzende der Schleswiger Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Sie tritt die Nachfolge von Widukind Glodeck an, der nach vier Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten ist.

Schleswig | Nach zwei Jahren Corona-Pause hielt die Schleswiger Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu) wieder eine Jahreshauptversammlung ab. Vorsitzender Widukind Glodeck fasste die Jahre 2019 und 2020 in seinem Bericht zusammen. Als herausragende Leistung nannte er unter anderem die Schaffung eines Rastplatzes auf dem Gelände am Haferteich. Weiterlesen: Nabu be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.