Mit Autor und Fotograf Kai Labrenz : NDR zeigt Beitrag über die „Filmstadt Schleswig“

Im Rahmen der Sendung „Nordtour“ geht es um das gleichnamige Buch des Schleswiger Fotografen und Autors Kai Labrenz.

Schleswig | Kürzlich hat der Schleswiger Fotograf und Buchautor Kai Labrenz sein neuestes Werk mit dem Titel „Schleswig – Filmstadt an der Schlei“ veröffentlicht. Am Sonnabend zeigt das NDR-Fernsehen nun im Rahmen der Sendung „Nordtour“ (ab 18 Uhr) dazu einen Beitrag. Weiterlesen: Kai Labrenz hat ein Buch über die „Filmstadt Schleswig“ geschrieben Labrenz hat in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.