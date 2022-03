Unser sauberes Schleswig-Holstein : Müllsammelaktion am Wochenende: 120 Schleswiger putzen die Stadt heraus

Anlässlich des Aktionstages „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ ließen sich die Schleswiger nicht zweimal bitten: Sie sammelten jede Menge Müll und zwar im Wasser und an Land.

Schleswig | Klar Schiff an Land und Wasser in Schleswig. Containerweise Müll wurde im Rahmen der Müllsammel-Aktion „Clean up Schleswig“ von 120 freiwilligen Helfern aus Vereinen und Verbänden in Schleswig zusammengetragen: Massenweise Zigarettenkippen, Hunderte Kronenkorken und gefüllte Hundekotbeutel, Feuerzeuge, Autoreifen, Bauschutt-Abfälle, einzelne Schuhe, P...

