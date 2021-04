Corona-Pandemie : Modellregion Schlei: Erst sechs Urlauber positiv getestet

Der Zustrom von Touristen aus ganz Deutschland wirkt sich bislang nicht negativ auf die Inzidenz im Kreis aus.

Schleswig | Seit einer Wochen gilt die Schlei als touristische Modellregion. Gäste aus ganz Deutschland können hier mitten in der Corona-Pandemie unter Auflagen Urlaub machen. Große negative Auswirkungen auf die Inzidenz im Kreis hat das bislang nicht. In den vergangenen fünf Tagen wurden in der Region 7500 Urlauber auf Corona getestet. Ergebnis: Nur sechs Tests ...

