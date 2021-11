Booster-Impfungen gegen Corona : Mobile Impf-Teams im Kreis und in Flensburg: Das sind die Termine im November

Die Impfzentren sind geschlossen, einige sollen aber bald wieder geöffnet werden. So lange bieten mobile Teams offene Impfungen im Kreisgebiet und in der Stadt Flensburg an. Eine Übersicht für den November.

Schleswig | Das Kieler Gesundheits- und Sozialministerium rät dringend zu weiteren Impfungen. Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen und hohen Inzidenzen seien sowohl weitere Erstimpfungen als auch Auffrischungen notwendig. Das Ministerium plant, einige der Impfzentren im Lande wieder zu aktivierten, eine Endgültige Entscheidung darüber aber ist noch n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.