Schutz gegen das Coronavirus : Drive-In: Mit dem Auto zur Impfung

Immunisierungsaktion mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson am Sonnabend, 28. August, von 9 bis 18 Uhr auf dem Schleihallen-Parkplatz. Die Spritzen werden im Drive-In-Verfahren verabreicht.

Schleswig | Mit dem Auto lässt sich bequem am Schalter in Schnellrestaurants Essen bestellen. In Schleswig können Interessierte nun auch Corona-Schutzimpfungen bekommen, während sie in ihren Pkw sitzen. Wiking Global, die auf dem Schleihallen-Parkplatz seit Mai eine Drive-In-Teststation betreiben, laden am Sonnabend, 28. August zur Impfaktion. Von 9 bis 18 Uhr we...

