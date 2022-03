Hilfe für die Ukraine : Mit DJ und Band: Schleswiger Bar „La Paloma“ plant Spenden-Event

Am Samstag veranstaltet das „La Paloma“ ein Event für die Ukraine. Das Eintrittsgeld von 4 Euro sowie 20 Cent von jedem Getränk gehen direkt an ein Spendenkonto.

Avatar_shz von Marle Liebelt

09. März 2022, 09:18 Uhr

Schleswig | Wie viele Schleswiger will auch das Team um Brigitte Vetter von der Bar „La Paloma“ im Lollfuß irgendetwas tun für die von Putins Angriffskrieg überfallene Ukraine.

„Mit Geldspenden können wir den Organisationen vor Ort jetzt helfen“, sagt Brigitte Vetter. Deshalb hat das „La Paloma“ für Samstag, 12. März, eine Veranstaltung geplant, bei der Spenden gesammelt und an das Spendenkonto der „Stiftung RTL: Wir helfen Kindern“ überwiesen werden sollen. Die Spenden kommen durch das Eintrittsgeld von 4 Euro pro Person sowie 20 Cent je Getränk, das über den Tresen geht, zusammen.



DJ und Live-Musik

Die Veranstaltung richtet das „La Paloma“ in Kooperation mit „DJ-K-DEE“ aus, der an dem Abend auch auflegen wird. Aber auch Cover Bands beteiligen sich an der Aktion und spielen Live-Musik. Das ist das Programm am Samstag:

18 bis 20 Uhr: DJ-K-DEE

20 bis 20.45 Uhr: Tom Möller Elvis

21 bis 21.45 Uhr: ABBA (Cover)

22 bis 22:45 Uhr: DJ Ötzi Double

ab 23 Uhr (open end): Quer Beat Party mit DJ-K-DEE

Corona

In Diskotheken, Tanzlokalen und bei Veranstaltungen mit vergleichbaren Tanzaktivitäten gilt eine strenge 2G-plus-Regel.