K30 bei Dannewerk : Minivan prallt gegen Baum: Ein Toter und drei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Schleswig und Dannewerk der Beifahrer eines Autos ums Leben gekommen.

Dannewerk | Der Fahrer eines Minivan hatte am Freitagabend in einer Kurve auf der K30 bei Schleswig die Kontrolle verloren und war gegen einen Baum geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der mit vier Personen besetzte VW Touran gegen 22.15 Uhr von Schleswig kommend in Richtung der Autobahnauffahrt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zum Heider Weg (K...

