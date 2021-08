Michaelisallee in Schleswig : Grundschüler im Streit verletzt

Ein Junge war nach Zeugenaussagen blutüberströmt und hatte um Hilfe gerufen.

Schleswig | Ein Kind ist am Freitag, 6. August, in der Michaelisallee in Schleswig von anderen Kindern verletzt worden, das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von shz.de. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind demnach mehrere Schüler in Streit geraten. Dabei wurde ein Grundschüler verletzt und von den herbeigerufenen Polizeibeamten nach Hause gebracht. Nach Ang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.