Meggerdorf/Erfde : Mercedes-Fahrer auf der B202 in Schlangenlinien unterwegs

Unsichere Fahrweise und plötzliche Stopps mitten auf der Fahrbahn: Die Polizei sucht Zeugen, die den grünen Oldtimer beobachtet haben.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

25. Mai 2021, 18:13 Uhr

Erfde | Am Montagmittag, 24. Mai, gefährdete offenbar zwischen Meggerdorf und Erfde ein Mercedes-Fahrer gleich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines grünen Mercedes 280 SE Oldtimers zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr die B202 aus Meggerdorf kommend in Richtung Erfde. Anschließend bog das Fahrzeug in Richtung Stapel ab.

Kontrolle durch die Polizei

Hinter der Ortsausfahrt Erfde wurde das Fahrzeug an einer Bushaltestelle gewendet und wieder in Richtung Erfde gelenkt. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Heide auf ein Privatgrundstück und wurde dort von den herbeigerufenen Polizeibeamten kontrolliert.

Grundlos angehalten

Zeugen gaben an, dass mehrere Fahrzeuge, darunter ein Milchlaster und ein Wohnwagengespann durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden. Der Oldtimer wurde auf der genannten Fahrtstrecke in Schlangenlinien geführt und hielt grundlos auf der Fahrbahn an.

Die Polizeistation Erfde hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, vor allem weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04333/4399940.