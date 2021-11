Ein Gin namens Herbert : Herbert Jensen – das Gedächtnis der alten Spritfabrik

Vor kurzem wurde er 80. Eigentlich ist Herbert Jensen seit 15 Jahren in Rente. Eigentlich. Denn tatsächlich geht der letzte Betriebsleiter der Kartoffel-Verwertungsgesellschaft immer noch ein und aus in der Spritfabrik.

Schleswig | Die wachen Augen blitzen unter der Schiebermütze hervor. Der graue Bart betont die markanten Züge in dem Gesicht des Mannes mit der blauen Jacke. Er spricht langsam und leise, nur ganz selten muss er in seinem Gedächtnis nach einem Namen, nach einem Fachbegriff suchen. Herbert Jensen wurde vor kurzem 80 und ist so etwas wie das Faktotum der alten Spri...

