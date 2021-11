Positive Testergebnisse : Mehrere Corona-Fälle nach „Fest der Vereine“ in Treia

Mindestens sieben Teilnehmer am „Fest der Vereine“ in Treia sind corona-positiv getestet worden. Wer ebenfalls dabei war und nicht geimpft oder genesen ist, ist aufgefordert, sich sofort zu Hause zu isolieren.

Treia/Schleswig | In Treia ist das „Fest der Vereine“ offenbar schuld an einem vermehrten Auftreten von Corona-Fällen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, wurden für inzwischen sieben Personen, die am 30. Oktober am „Fest der Vereine“ in Treia teilgenommen haben, positive PCR-Ergebnisse und für vier weitere Personen positive Schnelltest-Ergebnisse gemeldet. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.