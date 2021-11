Corona erschwert Spendenaktionen : Verein „Schule im Herzen“: Mathias Montcho wünscht sich eine weitere Schule für Togo

Seit 14 Jahren gibt es den Schleswiger Verein „Schule im Herzen“, der eine Schule in der Stadt Kpalime in Togo errichtet hat. Was hat sich bis heute getan – und gab es für den Verein Einschränkungen durch die Coronapandemie?

Schleswig | Dass Schulbildung in manchen Ländern nichts Selbstverständliches ist, ist nichts Neues. Umso schöner ist es, dass es Menschen wie Mathias Montcho gibt, der alles dafür tut, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, die Schule zu besuchen. Seit 14 Jahren gibt es seinen Verein „Schule im Herzen“, der sich für Kinder in der Stadt Kpalime in seinem Heimatland...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.