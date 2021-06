Corona-Beschränkungen : Maskenpflicht weiter gelockert – nur noch in Kropp und Schleswig

Die Maskenpflicht gilt ab Montag nur noch an wenigen Plätzen im Kreisgebiet sowie auf und in Bahnhöfen. Alkoholverbot wird nicht verlängert.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat seine Allgemeinverfügung zur Bestimmung der Bereiche auf dem Gebiet des Kreises, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, angepasst. Ab Montag gelten nur noch in zwei Gemeinden Maskenvorgaben: Kropp und Schleswig. In Schleswig ist der Bereich des Hafens von der Maskenpflicht erfasst, in Kropp das Einkaufszent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.