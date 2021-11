Nach einem Corona-Fall : Maskenpflicht für einen Teil des 13. Jahrgangs am BBZ Schleswig

Nach einem Corona-Fall am Schleswiger Berufsbildungszentrum müssen die Kontaktpersonen fünf Tage im Unterricht eine Maske tragen und sich täglich testen lassen.

Schleswig | Für einen Teil des 13. Jahrgangs am Schleswiger Berufsbildungszentrums ist die Maskenpflicht vorübergehend wieder eingeführt worden. Nach Auskunft von Thomas Hill, am BBZ für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ist ein Schüler des 13. Jahrgangs positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Die Richtlinien sehen in einem solchen Fall vor, dass alle K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.