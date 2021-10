Martin-Luther-Krankenhaus Schleswig : Abriss mit spitzen Fingern: Das Dach des MLK wird Stück für Stück entfernt

Der Rückbau des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses geht zügig voran. Die meisten Nebengebäude sind abgerissen, nur das Haupthaus steht noch. Dessen Abriss ist nicht ohne. So wird das Dach in Feinarbeit abgetragen.

Schleswig | Immer wieder bleiben Passanten an der Moltkestraße in Schleswig stehen und beobachten die zahlreichen Bagger bei den Abrissarbeiten am ehemaligen Martin-Luther-Krankenhaus. In den letzten Wochen waren auch immer wieder mobile Kräne zu sehen, die Bauarbeiter in Arbeitskörben an die Dachkante des Haupthauses hoben und große Baukräne, deren Ausleger über...

