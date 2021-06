Kanu-Einlassstelle Hünning : Mann schubst 10-Jahriges Mädchen mit Rad um - bewusstlos

Die Freunde waren schon vorgefahren, ein 10-jähriges Mädchen wollte noch seine Sachen zusammenpacken, als sie von einem Unbekannten umgestoßen wurde. Sie wurde bewusstlos, der Mann flüchtete.

Silberstedt | Am Freitagnachmittag (11. Juni) soll gegen 18.10 Uhr ein 10-jähriges Mädchen in Hünning (Gemeinde Silberstedt) an der Kanu–Einlassstelle von einem unbekannten Mann zu Boden geschubst worden sein. Sie verletzte sich am Kopf und verlor kurz das Bewusstsein. Ein dunkel gekleideter Mann flüchtete. Das Mädchen hielt sich mit Freunden an Treene auf. Währ...

