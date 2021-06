Bauen in Schleswig : Noch ein Siebenstöcker für die Freiheit

Das Wachstum geht weiter: Direkt neben der Promenade am Regattaplatz auf der Freiheit plant Manke-Bau ein Haus mit 34 Eigentumswohnungen in bis zu sieben Stockwerken (plus Staffelgeschoss).

Schleswig | „Hier geht's weiter“ steht auf einem großen Schild vor dem Brachgelände. Auf dem Boden blühen Wildkräuter, in der fast senkrechten Wand eines Kieshaufens haben offenbar Uferschwalben ihre Höhlen gegraben. Auf diesem Grundstück, im sogenannten „Regattaquartier“, sollen demnächst weitere Wohnungen entstehen. Der Bebauungsplan von 2014 sieht dort eine bi...

