Ehemaliger Manager von Roy Black : Warum Wolfgang Kaminski in Brodersby ein Bild zusammen mit Otto Waalkes malte

Wolfgang Kaminski (69) war Manager von Roy Black und anderen Schlagerstars. Jetzt lebt er zeitweise in Brodersby an der Schlei, malt und hat zusammen mit Otto Waalkes ein gemeinsames Bild geschaffen.

Brodersby | Wenn Wolfgang Kaminski von seinem turbulenten Arbeitsleben erzählt, geht es immer auch um Roy Black, dessen Manager und Vertrauter er von 1977 bis zum Tod des Sängers im Oktober 1991 war. Erst im vergangenen Jahr ist der inzwischen 69-Jährige aus dem Showgeschäft ausgestiegen und lebt seitdem wechselweise in Herdecke und in seiner zweiten Heimat in Br...

