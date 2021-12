Gottesdienst in St. Petri : Mahela Reichstatt: So lief die Amtseinführung von Schleswigs erster Domkantorin

Bei einem Willkommensgottesdienst mit hochkarätiger Musik zeigte Mahela Reichstatt ihr vielfältiges Können – und bekam dafür viel Lob.

Schleswig | Seit 1. Februar ist Mahela Reichstatt die Schleswiger Domorganistin und -kantorin. Nun ist sie in einem feierlichen Gottesdienst mit hochkarätiger Musik im Dom in ihr Amt eingeführt worden. Mit viel Energie und sichtbarer Freude spielte Mahela Reichstatt die Orgel, begleitete die Gemeinde am Flügel und leitete den Domchor, die Domkantorei und den Bläs...

