Kultur in Schleswig : Magie der Farben im Klostergarten

Die Schauspielerin Katharina Pütter und der Kontrabassist Martin Wind eröffnen am 6. Juni die Open-Air-Saison im St. Johannis-Kloster.

Schleswig | Seit Jahren sind die beiden Ex-Flensburger Katharina Pütter und Martin Wind als Duo unterwegs, bisher zumeist mit dem Programm „New York, New York“, einer musikalischen Lesung mit Texten und Musik zur und über die Metropole am Hudson River. In Schleswig gastieren sie am Sonntag, 6. Juni, ab 11.30 Uhr im Garten des St.-Johannis-Klosters mit dem brandne...

