Mäharbeiten im Amt Süderbrarup : Wolfgang Schnau klagt an: Straßenmeisterei hinterlässt zerstörte Biotope

Straßenränder müssen von übermäßigem Pflanzenbewuchs freigehalten werden. Doch so wie die Straßenmeisterei im Amt Süderbrarup vorgeht, geht es nicht, findet Wolfgang Schnau aus Brebel.

Süderbrarup | „Tote Igel im Gras, Massenmord an Insekten und Schmetterlingsraupen, verletzte Bäume, zerstörter Lebensraum“, dies sei das Resultat der Mulcharbeiten, nachdem die Straßenmeisterei die Straßenränder beschnitten hat, klagt Landschaftsbauer Wolfgang Schnau aus Brebel. Am Beispiel Kreisstraße 29 in Ulsnis, Höhe Kius, zeigt er auf, in welcher Art und Weise...

