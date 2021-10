Verkehrsberuhigung in Lottorf : Entscheidung über Tempo 30 im Dorf – aber der Streit geht weiter

Seit geraumer Zeit kämpfen Bürger in Lottorf für Tempo 30 im Dorf. Andere Bürger sind strikt dagegen. Nun hat die Gemeindevertretung entschieden.

Lottorf | An der Frage nach der angemessenen Höchstgeschwindigkeit im Dorf scheiden sich in Lottorf die Geister. In der kleinen Gemeinde gibt es kaum Bürgersteige, die Straßen sind kurvig, schmal und nachts kaum beleuchtet. Wenn sich zwei Autos begegnen, müssen beide auf die Bankette ausweichen, die auch die Fußgänger und insbesondere Kinder auf dem Weg zur Bus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.