LOZ der Lornsenschule : Schleswiger Schülerinnen helfen – Waffeln essen für Kinder aus der Ukraine

Julie, Stella, Leina und Freya wollten irgendwie helfen – aus diesem Gedanken entstand eine Spendenaktion bei der sie mehrere hundert Euro für vertriebene Kinder aus der Ukraine eingenommen haben.

Schleswig | Der Ukraine-Krieg beschäftigt Erwachsene wie auch Kinder. Julie, Stella, Leina und Freya gehen in die sechste Klasse am LOZ der Lornsenschule. „Wir wollten irgendetwas tun“, erzählt Leina (12) und so entstand die Idee, eine Spendenaktion zu initiieren. Weiterlesen: „Lernen durch Engagement“: Bruno-Schüler helfen Geflüchteten aus der Ukraine ...

