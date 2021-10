A7 bei Schuby : Lkw-Fahrer fährt in den Graben und schläft bei der Vernehmung ein

Der Fahrer eines Lkw, der am Donnerstag zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn abkam, war mit zwei Fahrerkarten unterwegs, um das Gerät zu täuschen. Er saß 60 Stunden ohne ausreichend Pausen am Steuer.

Schuby | Am Donnerstag, 21. Oktober, um 6.20 Uhr kam ein Lkw auf der A7 zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn ab und landete rechts im Graben. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt bereits 60 Stunden und ohne ausreichende Pausen am Steuer saß. Er sei so müde gewesen, dass er während der Vernehmung eingeschlafe...

