„Live-Night“ im Ela-Ela : „Murphys Law“ rocken bei einer musikalischen Zeitreise in Wohnzimmer-Atmosphäre

Das Konzert war „sensationell“, der „Hammer“, und hat die Besucher „total geflasht“. Das Konzert der Cover-Band „Murphys Law“ kam sehr gut bei den Gästen im Ela-Ela an.

Schleswig | Zu ihrem 100. Auftritt wollte es die Schleswiger Band „Murphys Law“ so richtig krachen lassen. Und das gelang Oli Meurer, Hauke „Haui“ Schulz, Mathias Schwarz, Matthias Cordt und Arne Maltzan , die allesamt im kariert-sportiven Poly-Dress gekleidet, die Besucher zur 20. „Live-Night“ in der Discothek Ela-Ela in Schleswig begrüßten. Eine Reihe Musiker, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.