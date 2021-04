Lottorf : Lebensgefahr am Kanalschacht – Unbekannte entfernen Gullydeckel

Unbekannte haben einen Gullydeckel herausgehoben und hochkant in den Kanalschacht gestellt – die Polizei ermittelt.

Lottorf | Vier Meter tief ist der Kontrollschacht mitten auf der Straße, die zur Autobahnbrücke in der Gemeinde Lottorf führt. Normalerweise sichert ein schwerer Gullydecke die Öffnung. Doch Unbekannte haben jetzt den Deckel herausgehoben und hochkant in den offenen Kanalschacht gestellt. Eine echte Gefahr für Mensch und Tier. Lebensgefahr am Kanalschacht ...

