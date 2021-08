Leben mit Stottern : Wenn jedes Wort ein Kampf ist

Fiede Krause leitet die Stotterer-Selbsthilfegruppe im KIBIS in Schleswig. Seit seiner frühen Kindheit leidet er an diesen Problemen beim Sprechen. Die Gruppe startet wieder am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr.

Schleswig | Wenn Fiede Krause spricht, spannt sich sein Gesicht an. Seine Lippen beginnen zu zittern, er kneift die Augen zusammen, presst die Zähne aufeinander. Die Worte wollen ihm einfach nicht über die Lippen kommen. Fiede Krause stottert. Seit seiner frühen Kindheit schon. „Im Jugendalter ist mein ganzer Körper verkrampft“, erinnert sich der 69-Jährige aus S...

