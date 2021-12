SN-Aktion „Hilfe im Advent“ : Lars Schulze vom Hospiz Petri-Haus: „Sterben ist nur ein kleiner Moment des Lebens“

Mit SN-Redaktionsmitglied Linda Krüger spricht der Pfleger über die Erfahrungen, die sein Beruf mit sich bringt.

Schleswig | Seit Anfang Februar gibt es das neu erbaute Hospiz Petri-Haus in der Moltkestraße in Schleswig schon. Im Durchschnitt werden die Bewohner 20 Tage lang auf ihrem letzten Weg begleitet. Lars Schulze arbeitet als Pflegefachkraft seit der Eröffnung in der Einrichtung, die auch in diesem Jahr durch die Spendenaktion der Schleswiger Nachrichten „Hilfe im Ad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.