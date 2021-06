Erfolgreicher Schüler am BBZ Schleswig : Lars Friedrich: Vom Hauptschulabschluss zum Einser-Abi

Der Abiturient Lars Friedrich hat etwas Besonderes geschafft: ein Abitur mit der Durchschnittsnote von 1,0. Doch was wirklich erstaunt, ist die Schullaufbahn davor: Lars war zu Beginn ein normaler Hauptschüler.

Schleswig | Das Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 erreichen nur wenige: Im letzten Schuljahr wurde in Deutschland das Abitur von 294.307 Schülern gemacht, nur in 6.318 Fällen mit der Bestnote. In Schleswig-Holstein erzielten 160 von 12.366 Abiturienten die Traumnote 1,0. Am Beruflichen Gymnasium des Berufsbildungszentrums (BBZ) Schleswig ist es dieses Jahr La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.