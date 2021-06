Feuer in Hollingstedt : Lagerhalle in Flammen – dichter Rauch erschwert Löscharbeiten

Die 1500 Quadratmeter große Halle eines ehemaligen Elektrobetriebs in Hollingstedt ist in der Nacht zum Freitag abgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Hollingstedt | Ein Feuer in einem ehemaligen Elektrobetrieb in Hollingstedt ist in der Nacht zum Freitag abgebrannt. Anwohner hatten gegen 17.30 Uhr Rauch aus dem rund 1500 Quadratmeter großen Gebäude und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungsleitstelle alarmierte zunächst die Freiwilligen Feuerwehren Hollingstedt und Ellingstedt sowie einen Rettungsw...

