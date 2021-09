Leergut für den guten Zweck : Kropper Edeka-Kunden spenden 10.000 Euro mit Pfandbons

Viele Kunden bei Edeka in Kropp haben mitgemacht: Der Pfandbon für das Leergut wurden nicht an der Kasse eingelöst, sondern für die DLRG gespendet.

Kropp | Seit Februar 2016 befindet sich im Edeka-Markt Jensen in Kropp direkt neben dem Leergut-Automaten eine rote Box, in die Kunden ihren Pfandbon zugunsten der DLRG Kropp und der DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein spenden können. Jetzt wurde die 10.000-Euro-Marke geschafft. Die DLRG Kropp und das Freibad Insgesamt beteiligen sich 20 Edeka-Märkte in ga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.