Aktion in Kropp : BHs auf dem Marktplatz – Wanderausstellung wirbt für Brustkrebsfrüherkennung

Jede 8. bis 10. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Im Oktober finden weltweit Aktionen zu diesem Thema statt. Eine Wanderausstellung macht derzeit Station in Kropp.

Kropp | Eine besonders zügellose Party oder eher ein Junggesellenabschied – in Kropp wird derzeit wild spekuliert, warum BHs in allen erdenklichen Größen und Formen an Wäscheleinen über dem Marktplatz hängen. Doch der Hintergrund ist ernster: Die kreative Aktion soll auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen. „Wir haben schon viele positive Reaktionen auch v...

