Landwirtschaft in Kropp : Vorschulkinder „Schlaufüchse“ zu Besuch auf dem Hof von Familie Hinrichsen

Die Vorschulkinder der evangelischen Kita in Kropp lernten viel über Kühe und ihre Kälbchen, und sie durften sogar eine ganz große Maschine erklimmen.

Kropp | Früh am Morgen machten sich die „Schlaufüchse“, das sind die Vorschulkinder der evangelischen Kindertagesstätte in Kropp, auf den Weg zum Bauernhof der Familie Hinrichsen. Nach einem ausgiebigen Frühstück zeigte Landwirtin Birte Hinrichsen-Buhmann den Kindern an Kuhattrappen, wie früher die Kühe mit der Hand gemolken wurden. Besuch der Kälbchen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.