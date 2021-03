Gemeindevertretung Kropp : Nach 39 Jahren: SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Mahrt gibt Sitz ab

Nach 39 Jahren gibt der SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Mahrt seinen Sitz in der Gemeindevertretung Kropp ab.

Kropp | Nach 39 Jahren in der Kropper Gemeindevertretung ist Schluss: In der jüngsten Sitzung kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Dieter Mahrt an, zum 1. April zurückzutreten. In seinen emotionalen Abschiedsworten dankte der 74-Jährige seinen Kollegen von AWK und CDU, Bürgermeister Stefan Ploog sowie Bürgervorsteher Klaus Lorenzen für die gute Zusammenarbei...

