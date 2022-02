Ehemaliger Domschulleiter : Kriegsgefahr in Osteuropa: Das erwartet der Schleswiger Russland-Experte Georg Reußner

Der langjährige Leiter der Domschule war 1979 erstmals in Russland und reist seitdem immer wieder in das Riesenreich. Jetzt befürchtet auch er einen Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine.

Schleswig | Wie oft er schon in Russland war, weiß Georg Reußner gar nicht so genau. „Aber zehn-, zwölf Mal werden es schon gewesen sein“, sagt er. Und nicht nur das: Er liest und hört täglich russische Nachrichten, hat persönlichen Kontakt ins Riesenreich und interessiert sich für fast alles, was zwischen St. Petersburg und Wladiwostok passiert. Deshalb hat der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.