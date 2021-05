Kreisverkehr Busdorf : Polizei: Halter muss das stillgelegte Auto entfernen

Nicht die Polizei in Busdorf ist für Entfernung des Skodas vom Kreisverkehr zuständig, sondern der Halter des Fahrzeugs.

Schleswig / Busdorf | Die Beseitigung des seit mehr als zwei Wochen vom dem Kreisverkehr an der B77 in Busdorf abgestellten Pkw ist offenbar doch kein Fall für die Polizei. Wie Polizeisprecherin Sandra Otte mitteilt, sei der Halter des weißen Skodas selbst für die Entfernung zuständig. „Die Kollegen in Busdorf waren sehr überrascht, dass es hieß, sie hätten sich darum kümm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.