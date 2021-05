Kreisverkehr Busdorf : Hat die Polizei ein stillgelegtes Auto vergessen?

Seit mehr als zwei Wochen steht ein weißer Skoda ohne Nummernschilder an der B77. Ein Zoll-Aufkleber gibt Rätsel auf.

Schleswig / Busdorf | In Busdorf wundern sich vorbeifahrende Autofahrer seit Wochen über einen recht neuen, weißen Skoda, der vor dem Kreisverkehr an der B77 am Straßenrand steht. Die Nummernschilder fehlen und das Fahrzeug blockiert die Ausweichspur für Schwertransporter vor dem Kreisel. Lediglich ein auf die Windschutzscheibe geklebtes Packband mit der Aufschrift "Zoll" ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.