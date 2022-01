Pille, Spirale, Verhütungsring : Kreis übernimmt die Kosten für Verhütungsmittel von Sozialhilfeempfängern

Eigentlich ist die Kostenübernahme gar nicht so neu, jedoch wurden im aktuellen Haushalt die Gelder dafür aufgestockt. 20.000 Euro stehen zur Verfügung, um die Kosten für verschreibungspflichtige Verhütung zu übernehmen.

Schleswig | Früher konnten Menschen, die zur Sicherung ihres Unterhalts staatliche Leitungen erhalten oder ein geringes Einkommen haben, eine Kostenübernahme für Verhütungsmittel beantragen. Doch seit 2004 ging das nicht mehr. Der Kreis Schleswig-Flensburg hat 2020 über diesen Umstand beraten und beschlossen, eigene Mittel zur Verfügung zu stellen, die Empfängern und vor allem Empfängerinnen von Sozialleistungen, diese Kostenübernahme wieder ermöglichen. Seitdem standen in zwei Jahren – 2020 und 2021 – 15.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag wurde zwar nicht ausgeschöpft, dennoch wurde er für das nun begonnene Haushaltsjahr aufgestockt – auf 20.000 Euro. Weiterlesen: 532 Impfungen an vier Tagen – großer Andrang beim Familienimpftag Hintergrund sei laut Beschlussvorlage vom November 2021, dass die Kostenübernahme in den ersten beiden Jahren bewusst nicht öffentlich beworben worden sei, sondern nur gezielt über Multiplikatoren verbreitet wurde – beispielsweise über Frauenärzte oder Frauenberatungsstellen. Das sei so gehandhabt worden, um vorerst einen groben Überblick über die Nachfrage im Kreis zu bekommen. Da die Kostenübernahme jedoch bereits ohne große Bewerbung gut angenommen worden sei, bestünde nun der Bedarf, eine größere Summe hierfür im Haushalt zu veranschlagen, um möglichst allen bedürftigen Menschen im Kreis die Unterstützung anbieten zu können. Weiterlesen: Hilfe via „text us“: Von Gewalt betroffene Frauen melden sich via Online-Beratung Im ersten Jahr wurden von den 15.000 Euro knapp 9000 Euro in Anspruch genommen. Es wurde von vornherein festgelegt, dass die Beratungsstellen, die nicht genutzten Gelder mit ins nächste Jahr nehmen, sodass für 2021 rund 21.000 Euro zur Verfügung standen. Ausgeschöpft wurden davon bis Ende Oktober 2021 rund 12.000 Euro. Mit dem aufgestockten Betrag im Haushalt 2022 stehen den Beratungsstellen nun fast 29.000 Euro zur Verfügung, um Sozialhilfeempfängern eine Kostenübernahme ihrer Verhütungsmittel zu ermöglichen. Welche Verhütungsmittel werden übernommen? Übernommen werden ausschließlich verschreibungspflichtige Verhütungsmittel. Kondome fallen nicht darunter. Aber ob Pille, Spirale, Vaginalring oder andere Verhütungsmethoden – wer Sozialleistungen erhält, kann eine Kostenübernahme beantragen. Gegenüber unserer Redaktion erklärte Monika Staads vom Frauenzentrum Schleswig, dass auch größere Eingriffe, wie beispielsweise eine Sterilisation, übernommen werden können. Wer ist berechtigt? Voraussetzung ist, dass die Antragstellerin im Kreis Schleswig-Flensburg wohnt und mindestens 22 Jahre alt ist. Denn bis zum 22. Geburtstag zahlt die Krankenkasse die Kosten für Verhütungsmittel. Darüber hinaus ist die Kostenübernahme jenen vorbehalten, die entweder Transferleistungen erhalten – also Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung nach SGB XII, Ausbildungsförderung nach BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Oder die Antragstellerin verfügt über ein eigenes Einkommen, das jedoch unterhalb folgender Grenze liegt: doppelter Regelsatz für den Haushaltsvorstand plus einfacher Regelsatz für Familienangehörige plus Kosten für die Unterkunft plus Heizkosten plus einer Pauschale von zehn Prozent auf die Gesamtsumme. So kann die Kostenübernahme beantragt werden Abhängig davon, wofür die Antragstellerin eine Kostenübernahme möchte, braucht sie entweder einen Kostenvoranschlag von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt – zum Beispiel für das Einsetzen einer Spirale oder eine Sterilisation. Ansonsten ist das Rezept ausreichend – zum Beispiel für die Pille oder den Verhütungsring. Wer einen Kostenvoranschlag bzw. ein Rezept hat, kann einen Termin bei einer der Beratungsstellen machen, um die Kostenübernahme zu beantragen. Diese Beratungsstellen veranlassen die Kostenübernahme Diese Unterlagen müssen zum Termin mitgebracht werden Antragstellerin müssen das Rezept bzw. den Kostenvoranschlag der Arztpraxis mitbringen sowie aktuelle Bescheide des Jobcenters oder BAföG-Amtes über BAB, Wohngeld, der genannten Grundsicherung oder aktuelle Gehaltsabrechnungen bzw. Einkommensnachweise aller im Haushalt lebenden Personen sowie den Mietvertrag. Wer die Voraussetzungen erfüllt und somit eine Kostenübernahme erhalten kann, muss die Verhütungsmittel in der Apotheke nicht bezahlen. Die Rechnung dann wird direkt an die Beratungsstellen geschickt. ...

