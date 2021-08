Geflügelpest in Dänemark : Kreis Schleswig-Flensburg hebt Sperrzonen-Verfügung auf

Zum 7. August hebt der Kreis die Sperrzone in Bereichen der Ämter Langballig, Hürup und Geltinger Bucht sowie der Stadt Glücksburg auf.

Schleswig | Wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest am 5. Juli in der dänischen Gemeinde Iller in Jütland hatte der Kreis Schleswig-Flensburg in einem Radius von zehn Kilometern eine Sperrzone eingerichtet. Die am 8. Juli daraufhin vom Kreisveterinäramt erlassene Allgemeinverfügung zur Einrichtung einer Überwachungszone (Beobachtungsgebiet) betraf Gebiete der Ämte...

