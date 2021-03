Maßnahmen und Lockerungen : Kreis Schleswig-Flensburg: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg pendelt um die 50er-Marke. Diese Regeln gelten ab Montag, 22. März.

Schleswig | Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Ungewissheit über Lockerungen und erneute Schließungen besonders groß. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz, an der sich der Kreis orientieren soll, pendelt um die 50er-Marke. Die Lage kann sich also wöchentlich ändern und Lockerungen zurückgenommen werden. Am Montag, den 22. März, geht es jedoch vorerst weiter mit den b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.